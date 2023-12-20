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В Украине воздух прогреется до +10, на западе сильный ветер: погода на завтра

Среда 20 декабря 2023 13:35
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В Украине воздух прогреется до +10, на западе сильный ветер: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 21 декабря, в Украине, кроме Закарпатья и Прикарпатья, не ожидаются существенные осадки. В западных областях возможен сильный ветер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только днем на Закарпатье и Прикарпатье снег, местами с дождем, местами гололед", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 20-25 м/с, метель.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +0 до +4 ночью и от +2 до +5 днем;
  • на севере будет колебаться от +1 до +4 ночью и от +2 до +6 днем;
  • на юге будет колебаться от +4 до +8 ночью и от +6 до +11 днем;
  • на востоке будет колебаться от +0 до +7 ночью и от +1 до +9 днем.

В Украине воздух прогреется до +10, на западе сильный ветер: погода на завтра

Фото: погода на 21 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью от -1 до +4 и днем от +1 до +6. В Киеве ночью от +1 до +3 и днем от +4 до +6.

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