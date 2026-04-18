На Закарпатті суд обрав запобіжний захід для школяра, який влаштував стрілянину

22:37 18.04.2026 Сб
2 хв
Слідство розкрило статтю обвинувачення підлітка
aimg Сергій Козачук
Фото: суд обрав запобіжний захід підлітку (Getty Images)

На Закарпатті взяли під варту 15-річного підлітка, який влаштував стрілянину в одній зі шкіл Ужгородського району.

Рішення суду

За клопотанням ювенального прокурора Ужгородської окружної прокуратури слідчий суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Можливість внесення застави для юнака не передбачена. Наразі дії підлітка кваліфіковано як закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.

Правоохоронці продовжують встановлювати мотиви вчинку.

Обставини інциденту

За матеріалами слідства, хлопець готувався до нападу протягом лютого-березня.

Він замовив через інтернет шумовий пістолет, патрони та свинцеві кульки, після чого самостійно вніс конструктивні зміни у зброю, зробивши її придатною для вбивства.

Трагедія ледь не сталася 16 квітня близько 9:30 ранку. Підліток приніс переобладнану зброю до навчального закладу та здійснив кілька пострілів у напрямку своїх однокласників.

Одна з куль влучила в плече учня. Після скоєного підозрюваний намагався втекти зі школи, проте його оперативно затримали, а зброю вилучили.

Стрілянина у школі на Закарпатті

Нагадаємо, інцидент стався вранці 16 квітня в одній зі шкіл Ужгородського району. Учень 9 класу дістав пістолет просто під час уроку та двічі вистрілив, поціливши в однокласника.

Згодом правоохоронці оприлюднили кадри з бодікамер патрульних, на яких зафіксовано момент затримання неповнолітнього після втечі з місця події.

Напередодні слідство розкрило нові деталі справи. З’ясувалося, що юнак готувався до нападу заздалегідь, а за результатами зібраних доказів йому було офіційно повідомлено про підозру у замаху на вбивство.

Більше по темі:
Закарпатська областьСудЗапобіжний західПідлітки