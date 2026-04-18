Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

На Закарпатье суд избрал меру пресечения для школьника, который устроил стрельбу

22:37 18.04.2026 Сб
Следствие раскрыло статью обвинения подростка
aimg Сергей Козачук
Фото: суд избрал меру пресечения подростку (Getty Images)

На Закарпатье взяли под стражу 15-летнего подростка, который устроил стрельбу в одной из школ Ужгородского района.

Решение суда

По ходатайству ювенального прокурора Ужгородской окружной прокуратуры следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Возможность внесения залога для юноши не предусмотрена. Сейчас действия подростка квалифицированы как законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, то есть уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Правоохранители продолжают устанавливать мотивы поступка.

Обстоятельства инцидента

По материалам следствия, парень готовился к нападению в течение февраля-марта.

Он заказал через интернет шумовой пистолет, патроны и свинцовые шарики, после чего самостоятельно внес конструктивные изменения в оружие, сделав его пригодным для убийства.

Трагедия едва не произошла 16 апреля около 9:30 утра. Подросток принес переоборудованное оружие в учебное заведение и произвел несколько выстрелов в направлении своих одноклассников.

Одна из пуль попала в плечо ученика. После содеянного подозреваемый пытался убежать из школы, однако его оперативно задержали, а оружие изъяли.

Стрельба в школе на Закарпатье

Напомним, инцидент произошел утром 16 апреля в одной из школ Ужгородского района. Ученик 9 класса достал пистолет прямо во время урока и дважды выстрелил, попав в одноклассника.

Впоследствии правоохранители обнародовали кадры с бодикамер патрульных, на которых зафиксирован момент задержания несовершеннолетнего после побега с места происшествия.

Накануне следствие раскрыло новые детали дела. Выяснилось, что юноша готовился к нападению заранее, а по результатам собранных доказательств ему было официально сообщено о подозрении в покушении на убийство.

