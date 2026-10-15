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На Закарпатті стався землетрус

13:12 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: землетрус стався у Тячівському районі (Getty Images)

У Тячівському районі на Закарпатті 15 жовтня вночі зареєстрували землетрус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.

Поштовхи зафіксували о 04:11 за київським часом. Магнітуда землетрусу склала 2,1 за шкалою Ріхтера.

Джерело поштовхів було на глибині 8 кілометрів. Його координати - 48,03 градуса північної широти та 23,73 градуса східної довготи.

За класифікацією землетрусів такий поштовх відносять до невідчутних.

У центрі просять тих, хто відчув землетрус, залишити повідомлення про свої відчуття за цим посиланням.

Це допоможе точніше визначити енергетичні параметри поштовхів.

Нагадаємо, що 22 вересня на Полтавщині стався землетрус магнітудою 4,2.

Поштовхи зафіксували в районі Мачухівської громади, а згодом у Решетилівській громаді був повторний - магнітудою 2,5.

Як повідомляло РБК-Україна, влада Непалу завершила 40-денну активну пошуково-рятувальну операцію після повені.

У МЗС України зазначили, що серед зниклих безвісти є 56 українців.

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