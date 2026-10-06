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Непал припиняє пошуки після повені. МЗС готує ноту щодо 56 зниклих українців

13:49 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Непал припиняє пошуки після повені. МЗС готує ноту щодо 56 зниклих українців Фото: нищівна повінь у Непалі забрала життя 56 українців (Getty Images)
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У Непалі та Китаї після масштабного стихійного лиха зникли безвісти майже шість тисяч людей. Серед них - 56 українців.

Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі МЗС.

Нові цифри оприлюднили компетентні органи. У Непалі кількість загиблих зросла до 1455 осіб, ще 5285 вважаються зниклими безвісти.

У Китаї підтвердили загибель 43 людей. Зниклими безвісти там вважають 519 осіб, серед них 261 іноземець.

"Цифри свідчать, що це жахливе стихійне лихо призвело до трагедії небачених масштабів - зникнення майже шести тисяч людей, зокрема й іноземних туристів, серед яких 56 наших співвітчизників", - зазначили в МЗС.

"На жаль, попри багатотижневі зусилля дипломатів, консулів, рятувальників, їх досі не знайдено ані серед загиблих, ані серед постраждалих", - додали у відомстві.

Уряд Непалу оголосив про завершення 40-денної активної пошуково-рятувальної операції. У МЗС наголосили, що це не означає припинення пошуків чи з'ясування обставин зникнення людей.

Рятувальні служби й надалі шукають та ідентифікують останки.

Непальська сторона почала процедури, щоб юридично визнати зниклих померлими. Через це посольство України в Індії повторно звернулося до компетентних органів країни з нотою. У ній ідеться про порядок офіційного документування смерті людей, чиї останки неможливо знайти або ідентифікувати.

Національна поліція України продовжує досудове розслідування. Також вона завершує формування бази ДНК-профілів родичів, яку згодом передадуть іноземній стороні.

Нагадаємо, Непал завершив пошуково-рятувальну операцію після повені, яка забрала життя щонайменше 1455 людей. Стихія зруйнувала 12 гідроелектростанцій, а також дороги та мости.

Як повідомляло РБК-Україна, 26 серпня руйнівна повінь накрила кордон Непалу й Тибету.

За попередніми даними, її спричинив землетрус, який викликав лавину з талого снігу.

Також ми писали, що того ж дня МЗС повідомило про 53 українців, які зникли безвісти після повені.

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