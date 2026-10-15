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В Закарпатье произошло землетрясение

13:12 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: землетрясение произошло в Тячевском районе (Getty Images)

В Тячевском районе Закарпатья 15 октября ночью зарегистрировали землетрясение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

Толчки зафиксировали в 04:11 по киевскому времени. Магнитуда землетрясения составила 2,1 по шкале Рихтера.

Источник толчков был на глубине 8 км. Его координаты - 48,03 градуса северной широты и 23,73 градуса восточной долготы.

По классификации землетрясений такой толчок относят к неощутимым.

В центре просят тех, кто испытал землетрясение, оставить сообщение о своих ощущениях по этой ссылке.

Это поможет более точно определить энергетические параметры толчков.

Напомним, что 22 сентября в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Толчки зафиксировали в районе Мачуховского общества, а впоследствии в Решетиловской общине был повторный - магнитудой 2,5.

Как сообщало РБК-Украина, власти Непала завершили 40-дневную активную поисково-спасательную операцию после наводнения.

В МИД Украины отметили, что среди пропавших без вести есть 56 украинцев.

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