В Закарпатье произошло землетрясение

В Тячевском районе Закарпатья 15 октября ночью зарегистрировали землетрясение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.
Толчки зафиксировали в 04:11 по киевскому времени. Магнитуда землетрясения составила 2,1 по шкале Рихтера.
Источник толчков был на глубине 8 км. Его координаты - 48,03 градуса северной широты и 23,73 градуса восточной долготы.
По классификации землетрясений такой толчок относят к неощутимым.
В центре просят тех, кто испытал землетрясение, оставить сообщение о своих ощущениях по этой ссылке.
Это поможет более точно определить энергетические параметры толчков.
Напомним, что 22 сентября в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Толчки зафиксировали в районе Мачуховского общества, а впоследствии в Решетиловской общине был повторный - магнитудой 2,5.
Как сообщало РБК-Украина, власти Непала завершили 40-дневную активную поисково-спасательную операцию после наводнения.
В МИД Украины отметили, что среди пропавших без вести есть 56 украинцев.