ua en ru
Чт, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Закарпатье произошло землетрясение

13:12 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
В Закарпатье произошло землетрясение Фото: землетрясение произошло в Тячевском районе (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В Тячевском районе Закарпатья 15 октября ночью зарегистрировали землетрясение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

Толчки зафиксировали в 04:11 по киевскому времени. Магнитуда землетрясения составила 2,1 по шкале Рихтера.

Источник толчков был на глубине 8 км. Его координаты - 48,03 градуса северной широты и 23,73 градуса восточной долготы.

По классификации землетрясений такой толчок относят к неощутимым.

В центре просят тех, кто испытал землетрясение, оставить сообщение о своих ощущениях по этой ссылке.

Это поможет более точно определить энергетические параметры толчков.

Напомним, что 22 сентября в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Толчки зафиксировали в районе Мачуховского общества, а впоследствии в Решетиловской общине был повторный - магнитудой 2,5.

Как сообщало РБК-Украина, власти Непала завершили 40-дневную активную поисково-спасательную операцию после наводнения.

В МИД Украины отметили, что среди пропавших без вести есть 56 украинцев.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Закарпатская область
Новости
Украинский "Нептун" уничтожил шесть бомбардировщиков Су-34М
Украинский "Нептун" уничтожил шесть бомбардировщиков Су-34М
Аналитика
Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло