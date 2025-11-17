На Закарпатті спалах гепатиту А: в одному з сіл вводять жорсткі обмеження для туристів

За даними ОВА, нові правила почнуть діяти з 19 листопада та триватимуть 60 днів або до окремого рішення комісії.

Рішення передбачає заборону роботи весільних залів, кафе й ресторанів, а також проведення масових заходів у Хусті та Ізі - зокрема ярмарків, свят і торгівлі продуктами. Усі навчальні заклади в Ізі переходять на дистанційне навчання.

Крім того, на території села і прилеглих місцевостей тимчасово зупиняється туристична діяльність. Заборонено в’їзд туристичних автобусів (окрім транзитних), а також зупинка транспорту для відвідування місцевих закладів харчування, магазинів та сервісних точок.

За даними Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у регіоні підтверджено ще сім нових випадків гепатиту А, і реєстрація хворих триває. Медики нагадують, що вірус легко передається через воду, їжу, побутові предмети та тісний контакт між людьми.

Фахівці закликають мешканців дотримуватися профілактики: регулярно мити руки з милом, вживати лише кип’ячену або фасовану воду, ретельно мити й термічно обробляти фрукти та овочі.

Іза відома як центр лозоплетіння та щороку приваблює туристів з усієї України та з-за кордону. Це вже другий спалах гепатиту А в селі за пів року - навесні там також діяли обмеження та тимчасово закривали освітні установи.