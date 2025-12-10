UA

На Закарпатті пожежа охопила монастир московського патріархату (фото)

Фото: пожежа в Свято-Покровському чоловічому монастирі (facebook.com/mytropolit.feodor)
Автор: Сергій Козачук

У селі Кострино Закрпатської області, 10 грудня, спалахнула пожежа в корпусі Свято-Покровського чоловічого монастиря.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook митрополита Мукачівського та Ужгородського УПЦ МП Феодора.

За його словами, біля села Кострино на Березнянщині загорівся монастирський корпус Свято-Покровського чоловічого монастиря. Митрополит звернувся до вірян із проханням про молитву за збереження святині.

Як уточнили у ДСНС, йдеться не про 300-річну дерев'яну бойківську церкву , що є національною пам'яткою, а про сусідню будівлю, де мешкали ченці.

Речниця Закарпатського ДСНС Наталя Батир повідомила, що площа пожежі становить 150 кв. м, будівля також дерев'яна, тому плам'я швидко поширюється. Рятувальники запевняють, що загрози для церкви немає .

Фото: пожежа в Свято-Покровському чоловічому монастирі (facebook.com/mytropolit.feodor)

Нагадаємо, що у Львові раніше горіла дерев'яна церква УПЦ МП. Вогонь знищив дах храму та церковний інвентар.

Також повідомлялося про випадок в Києві. Невідомі закидали "коктейлями Молотова" храм УПЦ МП.

Раніше РБК-Україна писало проте, що в Кривому Розі російська ракета зруйнувала храм УПЦ МП.

