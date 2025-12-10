На Закарпатье пожар охватил монастырь московского патриархата (фото)

По его словам, возле села Кострино на Березнянщине загорелся монастырский корпус Свято-Покровского мужского монастыря. Митрополит обратился к верующим с просьбой о молитве за сохранение святыни.

Как уточнили в ГСЧС, речь идет не о 300-летней деревянной бойковской церкви, которая является национальным памятником, а о соседнем здании, где жили монахи.

Пресс-секретарь Закарпатского ГСЧС Наталья Батыр сообщила, что площадь пожара составляет 150 кв. м, здание также деревянное, поэтому пламя быстро распространяется. Спасатели уверяют, что угрозы для церкви нет.

Фото: пожар в Свято-Покровском мужском монастыре (facebook.com/mytropolit.feodor)