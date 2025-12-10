RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

На Закарпатье пожар охватил монастырь московского патриархата (фото)

Фото: пожар в Свято-Покровском мужском монастыре (facebook.com/mytropolit.feodor)
Автор: Сергей Козачук

В селе Кострино Закрпатской области, 10 декабря, вспыхнул пожар в корпусе Свято-Покровского мужского монастыря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook митрополита Мукачевского и Ужгородского УПЦ МП Феодора.

По его словам, возле села Кострино на Березнянщине загорелся монастырский корпус Свято-Покровского мужского монастыря. Митрополит обратился к верующим с просьбой о молитве за сохранение святыни.

Как уточнили в ГСЧС, речь идет не о 300-летней деревянной бойковской церкви, которая является национальным памятником, а о соседнем здании, где жили монахи.

Пресс-секретарь Закарпатского ГСЧС Наталья Батыр сообщила, что площадь пожара составляет 150 кв. м, здание также деревянное, поэтому пламя быстро распространяется. Спасатели уверяют, что угрозы для церкви нет.

Фото: пожар в Свято-Покровском мужском монастыре (facebook.com/mytropolit.feodor)

 

Напомним, что во Львове ранее горела деревянная церковь УПЦ МП. Огонь уничтожил крышу храма и церковный инвентарь.

Также сообщалось о случае в Киеве. Неизвестные забросали "коктейлями Молотова" храм УПЦ МП.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в Кривом Роге российская ракета разрушила храм УПЦ МП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская областьПожар