На Закарпатье пожар охватил монастырь московского патриархата (фото)

В селе Кострино Закрпатской области, 10 декабря, вспыхнул пожар в корпусе Свято-Покровского мужского монастыря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook митрополита Мукачевского и Ужгородского УПЦ МП Феодора.
По его словам, возле села Кострино на Березнянщине загорелся монастырский корпус Свято-Покровского мужского монастыря. Митрополит обратился к верующим с просьбой о молитве за сохранение святыни.
Как уточнили в ГСЧС, речь идет не о 300-летней деревянной бойковской церкви, которая является национальным памятником, а о соседнем здании, где жили монахи.
Пресс-секретарь Закарпатского ГСЧС Наталья Батыр сообщила, что площадь пожара составляет 150 кв. м, здание также деревянное, поэтому пламя быстро распространяется. Спасатели уверяют, что угрозы для церкви нет.
Напомним, что во Львове ранее горела деревянная церковь УПЦ МП. Огонь уничтожил крышу храма и церковный инвентарь.
Также сообщалось о случае в Киеве. Неизвестные забросали "коктейлями Молотова" храм УПЦ МП.
Ранее РБК-Украина писало о том, что в Кривом Роге российская ракета разрушила храм УПЦ МП.