На Закарпатті подачу світла населенню збільшать, а на порушників чекають обмеження, - ОВА

За його словами, сьогодні, 30 січня, відбулося засідання ради безпеки області, на якому було заслухано представників “Закарпаттяобленерго”. Було ухвалено рішення переглянути обсяги подачі електроенергії підприємствам та обмежити виявлених недобросовісних споживачів.

"Ми дали достатньо часу, щоб бізнес міг підготуватися та забезпечити себе засобами альтернативного живлення. Але зараз критично важливо подати більше світла в будинки. Графіки будуть оптимізовані. Це означає, що з'являться додаткові години світла в наших будинках", - зазначив Микита.

Голова ОВА додав, що доручив обленерго створити комунікаційні центри, до яких зможуть звертатися люди, а також оптимізувати звітність фактичної подачі електроенергії по районах.