На Закарпатье подачу света населению увеличат, а нарушителей ждут ограничения, - ОВА

По его словам, сегодня, 30 января, состоялось заседание совета безопасности области, на котором были заслушаны представители “Закарпаттяобленерго”. Было принято решение пересмотреть объемы подачи электроэнергии предприятиям и ограничить обнаруженных недобросовестных потребителей.

"Мы дали достаточно времени, чтобы бизнес мог подготовиться и обеспечить себя средствами альтернативного питания. Но сейчас критически важно подать больше света в дома. Графики будут оптимизированы. Это означает, что появятся дополнительные часы света в наших домах", - отметил Микита.

Глава ОВА добавил, что поручил облэнерго создать коммуникационные центры, в которые смогут обращаться люди, а также оптимизировать отчетность фактической подачи электроэнергии по районам.