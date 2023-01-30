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На Закарпатье подачу света населению увеличат, а нарушителей ждут ограничения, - ОВА

Фото: на Закарпатье подачу света населению увеличат (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Закарпатской области планируют увеличить подачу света жителям региона. При этом электроснабжение ограничат для нарушителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской ОВА Виктора Микиту в Telegram.

По его словам, сегодня, 30 января, состоялось заседание совета безопасности области, на котором были заслушаны представители “Закарпаттяобленерго”. Было принято решение пересмотреть объемы подачи электроэнергии предприятиям и ограничить обнаруженных недобросовестных потребителей.

"Мы дали достаточно времени, чтобы бизнес мог подготовиться и обеспечить себя средствами альтернативного питания. Но сейчас критически важно подать больше света в дома. Графики будут оптимизированы. Это означает, что появятся дополнительные часы света в наших домах", - отметил Микита.

Глава ОВА добавил, что поручил облэнерго создать коммуникационные центры, в которые смогут обращаться люди, а также оптимизировать отчетность фактической подачи электроэнергии по районам.

Напомним, ранее стало известно, что на Закарпатье базам отдыха, которые находятся в Хустском районе, не выключали свет.

Также мы писали, что в Украине семи облэнерго грозит штраф за несправедливое отключение света.

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