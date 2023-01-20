Фото: в Україні ще семи обленерго загрожує штраф за неправомірне відключення світла (GettyImagеs)

Українці з листопада 2022 року подали до Нацкомісії що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг понад 2500 скарг на несправедливе відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані регулятора.