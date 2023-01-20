В Україні ще семи обленерго загрожує штраф за неправомірне відключення світла
Українці з листопада 2022 року подали до Нацкомісії що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг понад 2500 скарг на несправедливе відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані регулятора.
За даними регулятора, серед їх пріоритетів саме розгляд звернень з приводу нерівномірного відключення від електропостачання.
"Комісія приділяє окрему увагу роботі з ОСР щодо дотримання ними принципів соціальної справедливості та недискримінації при складанні графіків відключень від електропостачання. Зокрема, НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням ОСР законодавства у сфері енергетики та ліцензійних умов, в тому числі шляхом проведення позапланових виїзних перевірок", - сказано в повідомленні.
Також на засіданні НКРЕКП, яке відбудеться 24 січня, буде розглянуто проведених перевірок наступних семи операторів. Після цього може бути винесено рішення про накладення штрафних санкцій і персональну відповідальність їх керівників.
Нагадаємо Нацкомісія по регулюванню у сферах енергетики та комунальних послуг провела перевірку АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПРАТ "Волиньобленерго".
Також 14 січня в результаті російської атаки по України було зафіксовано пошкодження електромереж у низці областей. Зокрема, загарбники вдарили по двох ТЕС. Одна з них припинила виробництво електроенергії.
У ДТЕК попередили, що необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації. Тому діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.
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