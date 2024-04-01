На Закарпатті масштабна пожежа на території лісництва: гасять понад 100 людей

Як повідомляється, займання сталося на території лісництва поблизу селища Ясіня Рахівського району. Вогонь охопив лісову підстилку та залишки вирубки.

На місці працюють співробітники ДСНС та працівники лісового господарства. До гасіння пожежі залучено 125 осіб та 17 одиниць техніки.

Фото: на Закарпатті масштабна пожежа на території лісництва (t.me/dsns_telegram) Рятувальники зазначили, що з потеплінням в Україні спостерігається збільшення кількості пожеж в екосистемах та на відкритих територіях.

Так, тільки впродовж минулої доби було зафіксовано 460 таких загорань на площі близько 390 га. До ліквідації пожежі залучалося понад 2 тисячі надзвичайників та 480 одиниць техніки.

У ДСНС закликають українців дотримуватися правил пожежної безпеки та дбайливо ставитися до навколишнього природного середовища.