На Закарпатье масштабный пожар на территории лесничества: тушат более 100 человек

В Раховском районе Закарпатской области возник масштабный пожар на территории лесоохотничьего хозяйства на площади 6 га. К тушению привлекли более 100 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как сообщается, возгорание произошло на территории лесничества вблизи поселка Ясиня Раховского района. Огонь охватил лесную подстилку и остатки вырубки.
На месте работают сотрудники ГСЧС и работники лесного хозяйства. К тушению пожара привлечено 125 человек и 17 единиц техники.
Спасатели отметили, что с потеплением в Украине наблюдается увеличение пожаров в экосистемах и на открытых территориях.
Так, только за прошедшие сутки было зафиксировано 460 таких возгораний на площади около 390 га. К ликвидации пожара привлекалось более 2 тысяч чрезвычайников и 480 единиц техники.
В ГСЧС призывают украинцев соблюдать правила пожарной безопасности и бережно относиться к окружающей природной среде.
Напомним, 5 марта в Киеве на Осокорках начался сильный пожар на открытой местности. Как отмечали спасатели, у озера Тяглее горела сухая трава.
Позже стало известно, что огонь перекинулся на территорию экопарка Осокорки. Представители экопарка заявили, что причиной пожара является поджог.
Пожар потушили только ночью, а власти обратились к правоохранителям для расследования.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.