На Закарпатті дощі й грози, на решті територій до +27: погода на завтра

Завтра, 22 вересня, очікуються короткочасні дощі та грози на Закарпатті й Прикарпатті. На решті територій мінлива хмарність, повітря прогріється до +27.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. В Карпатах вночі та вранці подекуди туман", - пише пресслужба. Температура: на заході коливатиметься від +12 до +16 вночі й від +23 до +26 вдень;

на півночі коливатиметься від +11 до +15 вночі й від +24 до +26 вдень;

на півдні коливатиметься від +13 до +18 вночі й від +23 до +27 вдень;

на сході коливатиметься від +11 до +16 вночі й від +24 до +27 вдень. Фото: прогноз погоди на 22 вересня (facebook.com/UkrHMC) Погода в Києві та області "Мінлива хмарність, без опадів.Вітер південно-східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба. Температура в області вночі +10 - +15, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +13 - +15, вдень близько +24-26. "Зверніть увагу, 22-24 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - додала пресслужба.