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На Закарпатье дожди и грозы, на остальных территориях до +27: погода на завтра

Четверг 21 сентября 2023 13:35
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На Закарпатье дожди и грозы, на остальных территориях до +27: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 22 сентября, ожидаются кратковременные дожди и грозы на Закарпатье и Прикарпатье. На остальных территориях переменная облачность, воздух прогреется до +27.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Переменная облачность. Без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. В Карпатах ночью и утром местами туман", - пишет пресс-служба.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +12 до +16 ночью и от +23 до +26 днем;
  • на севере будет колебаться от +11 до +15 ночью и от +24 до +26 днем;
  • на юге будет колебаться от +13 до +18 ночью и от +23 до +27 днем;
  • на востоке будет колебаться от +11 до +16 ночью и от +24 до +27 днем.

На Закарпатье дожди и грозы, на остальных территориях до +27: погода на завтра

Фото: прогноз погоды на 22 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +10 - +15, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +13 - +15, днем около +24-26.

"Обратите внимание, 22-24 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавила пресс-служба.

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