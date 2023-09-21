На Закарпатье дожди и грозы, на остальных территориях до +27: погода на завтра

Завтра, 22 сентября, ожидаются кратковременные дожди и грозы на Закарпатье и Прикарпатье. На остальных территориях переменная облачность, воздух прогреется до +27.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Переменная облачность. Без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. В Карпатах ночью и утром местами туман", - пишет пресс-служба. Температура: на западе будет колебаться от +12 до +16 ночью и от +23 до +26 днем;

на севере будет колебаться от +11 до +15 ночью и от +24 до +26 днем;

на юге будет колебаться от +13 до +18 ночью и от +23 до +27 днем;

на востоке будет колебаться от +11 до +16 ночью и от +24 до +27 днем. Фото: прогноз погоды на 22 сентября (facebook.com/UkrHMC) Погода в Киеве и области "Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью +10 - +15, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +13 - +15, днем около +24-26. "Обратите внимание, 22-24 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавила пресс-служба.