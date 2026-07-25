ua en ru
Сб, 25 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Закарпатье мужчину с инвалидностью незаконно удерживали в ТЦК

13:54 25.07.2026 Сб
2 мин
Несмотря на право на отсрочку и документы, мужчину продолжали удерживать в ТЦК
aimg Мария Науменко
В Закарпатье мужчину с инвалидностью незаконно удерживали в ТЦК Фото: военнослужащий Закарпатского ОТЦК и СП (facebook.com/zkotck)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Мужчину с инвалидностью, имевшего право на отсрочку от мобилизации, не отпускали из ТЦК в Закарпатье. После вмешательства омбудсмена приступили к проверке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

По словам омбудсмена, к нему обратились за возможным нарушением прав жителя Закарпатской области 1970 года рождения во время мобилизационных мероприятий.

Как говорится в обращении, сотрудники полиции доставили мужчину в одно из подразделений Закарпатского ОТЦК и СП. Несмотря на документы, подтверждающие его право на отсрочку, его не отпускали.

Кроме того, мужчина болеет туберкулезом и требует постоянного лечения и регулярного приема лекарств. В обращении отмечается, что во время пребывания в ТЦК ему не предоставили необходимую медицинскую помощь и не позволили принимать лекарства вовремя.

После этого Лубинец поручил своему представителю в Закарпатской области Андрею Крючкову проверить обстоятельства.

По словам омбудсмена, после проверки мужчину уволили, а его право на отсрочку восстановили.

В то же время, историю проверят правоохранители. В Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона направили сообщение о возможном превышении власти военным должностным лицом. В Государственное бюро расследований обратились из-за возможного превышения власти работником полиции.

Также провести служебное расследование попросили Военную службу правопорядка в ВСУ и оперативное командование "Запад".

Лубинец подчеркнул, что мобилизация в условиях войны необходима, однако проводить ее нужно только в рамках закона.

"Человек, имеющий инвалидность и законное право на отсрочку, не должен незаконно удерживаться или лишаться своих прав. Закрывать глаза на очевидные факты, в частности, когда законное право человека подтверждено надлежащими документами, - недопустимо", - заявил он.

По словам омбудсмена, такие случаи не усиливают обороноспособность государства, а наоборот, дискредитируют мобилизацию и подрывают доверие граждан к государственным институтам.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец сообщил о случае в Днепропетровской области, где мобилизовали отца, который сам воспитывал 5-летнюю дочь.

Омбудсмен приступил к проверке законности мобилизации, тогда как в ТЦК заявили, что мужчина не подтвердил документально право на отсрочку, а потому его мобилизовали в соответствии с действующим законодательством.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТЦК Закарпатская область Украина Мобилизация в Украине
Новости
Удар по выставке оружия на Киевщине: задержан организатор мероприятия
Удар по выставке оружия на Киевщине: задержан организатор мероприятия
Аналитика
Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине