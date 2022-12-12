На Закарпатті через сильні опади затопило кілька районів (фото)

У Закарпатській області через сильні опади значно зріс рівень води у річках, що спричинило підтоплення населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького у Facebook.
Він розповів, що цими вихідними в регіоні спостерігалася дощова погода, у зв'язку з чим рівень води в річках підвищився.
У зв'язку з інтенсивними опадами сталося підтоплення сільськогосподарських угідь у 4 районах області – Ужгородському, Берегівському, Хустському та Мукачівському.
Фото: наслідки негоди у Закарпатській області (t.me/VGlagola)
Через негоду було також знеструмлено кілька населених пунктів, проте електропостачання вдалося відновити.
Крім того, під воду пішла ділянка автомобільної дороги Великі Ком'яті - Вилок (Берегівський район) завдовжки близько 200 м. Наразі проїзд на цій ділянці можливий лише для авто підвищеної прохідності.
В ОДА попереджають, що рівень води ще зростатиме на річках Тиса та Латориця в районі Чопа.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода в Україні 12 грудня буде хмарною з туманом. Майже всі області накриють дощі та сніг.
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