Україну знову накриють дощі та сніг: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні в понеділок, 12 грудня, буде хмарною з туманом. Майже всі області накриють дощі та сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у західних і Житомирській областях, а також в Карпатах місцями невеликий сніг. У Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях очікується дощ з мокрим снігом. Решту території накриють дощі.

Жителів західних та північних областей попередили про туман та ожеледь на дорогах. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, а на Лівобережжі можливі пориви до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів протягом доби в середньому покажуть +5 +10 градусів. На заході сьогодні очікується -1 -6 градусів, а на півночі від +3 до -2 градусів.

Погода у Києві

У Київській області та столиці сьогодні хмарно, прогнозується дощ з переходом в мокрий сніг. Водіїв попередили про налипання сніг та ожеледь.

Температура повітря у Києві протягом добу в районі нуля градусів.