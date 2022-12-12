На Закарпатье из-за сильных осадков затопило несколько районов (фото)

Он рассказал, что в эти выходные в регионе наблюдалась дождливая погода, в связи с чем уровень воды в реках повысился.

В связи с интенсивными осадками произошло подтопление сельскохозяйственных угодий в 4 районах области - Ужгородском, Береговском, Хустском и Мукачевском.

Фото: последствия непогоды в Закарпатской области (t.me/VGlagola)

Из-за непогоды были также обесточены несколько населенных пунктов, однако электроснабжение удалось восстановить.

Кроме того, под воду ушел участок автомобильной дороги Большие Комяти - Вилок (Береговский район) протяженностью около 200 м. Сейчас проезд на этом участке возможен только для авто повышенной проходимости.

В ОГА предупреждают, что уровень воды еще будет расти на реках Тиса и Латорица в районе Чопа.