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На Закарпатті базам відпочинку не вимикали світло: ОВА готує заходи реагування

Ілюстративне фото: на Закарпатті базам відпочинку не вимикали світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У кількох населених пунктах Хустського району Закарпатської області, де знаходяться бази відпиочинку, не вимикали світло за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Закарпатської ОВА Віктора Микиту в Telegram.

За його словами, безперебійне енергопостачання у частині Хустського району було вчора і сьогодні у той час, як в інших містах та селах світло подавали за графіком.

Після цього в ОВА вжили невідкладних заходів для відновлення енергопостачання в межах чинного графіка.

"Завтра на засіданні Ради оборони області заслухаємо щодо цієї ситуації представників "Закарпаттяобленерго", після чого буде вжито відповідних заходів реагування. Водночас обговоримо питання можливих додаткових заходів щодо оптимізації використання електрики на Закарпатті", - додав Микита.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні семи обленерго загрожує штраф за несправедливе відключення світла.

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Закарпатська областьвимкнення світлаЕлектроенергія