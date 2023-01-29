На Закарпатье базам отдыха не выключали свет: ОВА готовит меры реагирования

В нескольких населенных пунктах Хустского района Закарпатской области, где находятся базы отдыха, не отключали свет по графику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской ОВА Виктора Микиту в Telegram.
По его словам, бесперебойное энергоснабжение в части Хустского района было вчера и сегодня в то время, как в других городах и селах свет подавали по графику.
После этого в ОВА приняли неотложные меры для восстановления энергоснабжения в пределах действующего графика.
"Завтра на заседании Совета обороны области заслушаем по этой ситуации представителей "Закарпаттяобленерго", после чего будут приняты соответствующие меры реагирования. В то же время обсудим вопросы возможных дополнительных мер по оптимизации использования электричества на Закарпатье", - добавил Микита.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине семи облэнерго грозит штраф за несправедливое отключение света.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.