На Закарпатье базам отдыха не выключали свет: ОВА готовит меры реагирования

По его словам, бесперебойное энергоснабжение в части Хустского района было вчера и сегодня в то время, как в других городах и селах свет подавали по графику.

После этого в ОВА приняли неотложные меры для восстановления энергоснабжения в пределах действующего графика.

"Завтра на заседании Совета обороны области заслушаем по этой ситуации представителей "Закарпаттяобленерго", после чего будут приняты соответствующие меры реагирования. В то же время обсудим вопросы возможных дополнительных мер по оптимизации использования электричества на Закарпатье", - добавил Микита.