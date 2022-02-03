Под Ровно столкнулись пассажирский поезд и грузовик: есть пострадавший
Сегодня, 3 февраля ночью в г. Дубно (Ровенская область) произошло ДТП на железнодорожном переезде с участием пассажирского поезда и грузовика. Есть пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"В 01:58 от надїйшло сообщение, что в г. Дубно ул. Мостовая на регулируемом железно-дорожном переезде случилось ДТП с участием пассажирского поезда сообщением "Киев-Ивано-Франковск" и грузового автомобиля SCANIA", - говорится в сообщении.
По информации ГСЧС, пострадал машинист поезда. Его с помощью специнструмента спасатели деблокировали.
"Медики укололи ему обезболивающее, а спасатели в зафиксированном положении на носилках примерно 500 метров несли мужчину в карету скорой медицинской помощи. В настоящее время пострадавший находится в больнице, его состояние оценивают медики", - рассказали в пресс-центре.
Вместе с тем, в результате ДТП поврежден локомотив поезда и прицеп грузовика.
Пострадавших среди пассажиров поезда нет. Все обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции.
К оказанию помощи были привлечены две единицы спецтехники ГСЧС и 10 спасателей.
Фото: под Ровно столкнулись пассажирский поезд и грузовик (dsns.gov.ua)
Напомним, в Ирпене под Киевом электропоезд протаранил пассажирский автобус, выехавший на нерегулируемый железнодорожный переезд.
Ранее стало известно, что на Прикарпатье произошла смертельная авария - столкнулись три авто. В результате ДТП погиб один человек и еще двое пострадали.