У Закарпатську область доставили протидифтерійну сироватку

Ілюстративне фото (euro.who.int)

В Ужгород доставили 8 флаконів сироватки з сусідніх областей

У Закарпатську область доставили партію сироватки проти дифтерії, яку передали з сусідніх областей. Про це повідомили на сторінці Закарпатського обласного центру здоров'я у Facebook.

Як повідомляється, у суботу, 26 жовтня, в Ужгород доставили 8 флаконів сироватки проти дифтерії, яка була надана Львівською, Чернівецької та Івано-Франківською областями.

Крім того, ще 100 флаконів протидифтерійної сроватки придбала Індія. В даний момент проводиться перевірка наявності реєстрації препарату в Україні.

"Якщо він відповідатиме всім вимогам, то вже 30 жовтня його доставлять літаком в Ужгород", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі хворі на дифтерію перебувають у стабільному стані. Станом на 26 жовтня нових випадків захворювання на дифтерію в Закарпатській області не було виявлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я передасть в Закарпатську область 20 флаконів протидифтерійної сироватки з сусідніх областей у зв'язку зі спалахом захворюваності на дифтерію.

Також РБК-Україна писало, що в Ужгороді вперше за десятиліття зафіксували спалах на дифтерію. Хвороба була діагностована у студента місцевого університету. Станом на зараз дифтерія була виявлена у 15 осіб.