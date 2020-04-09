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В Закарпатской области зафиксировали третью смерть от коронавируса

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 20:13
В Закарпатской области зафиксировали третью смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украиана)

Это был первый подтвержденный случай COVID-19 в Берегово

В городе Берегово Закарпатской области от коронавируса COVID-19 умерла женщина. Об этом в Facebook сообщил мэр Берегово Бабяк Золтон.

По его словам, это был первый подтвержденный случай коронавируса в городе.

"К сожалению, в Берегово зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19. Случай оказался летальным: умерла жительница города, 1952 г. р.", - сообщил он.

Напомним, в Днепропетровской области лабораторно подтвердили четыре новых случая коронавируса. Также в области зафиксировано 180 подозрений.

Кроме того, в Запорожье подтвердили шесть новых случаев коронавируса. Заболела семья из Хортинского района города. На данный момент в городе принимаются меры по недопущению распространения вируса.

По состоянию на утро 9 апреля в Закарпатской области было зафиксировано 51 случай коронавируса. При этом во всей Украине количество заболевших составило 1892 человека, из них у 224 инфицирование было подтверждено за прошедшие сутки. Умерли в Украине от коронавируса 57 человек, из них 5 - за 8 апреля.

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