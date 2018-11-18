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В Одессе заблокировали движение по трассе из-за отсутствия отопления

Новости » Общество    18.11.2018 - 17:33
В Одессе заблокировали движение по трассе из-за отсутствия отопления
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Группа людей перекрыла трассу "Одесса-Южный"

В Одессе жители жилого комплекса "Европейский" сегодня блокировали движение по трассе "Одесса-Южное" из-за отсутствия отопления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Сообщается, что акция протеста происходит в настоящее время возле Крыжановки. В частности, группа людей перекрыла трассу "Одесса-Южный".

По словам депутата Крыжановского сельсовета Сергея Колодяжного, таким образом люди добиваются включения тепла в ЖК "Европейский".

Отмечается, что протестующие в ситуации винят застройщика. Однако несмотря на обещания чиновников найти выход из положения без тепла по-прежнему остаются более 500 квартир этого жилого комплекса.

 

Люди перекрыли трассу Одесса -Южный.В ЖК. Европейский до сих пор нет тепла

Опубліковано Сергеєм Колодяжныєм Неділя, 18 листопад 2018 р.

Напомним, в Одессе группа горожан вечером во вторник, 13 ноября, перекрыли улицу в поселке Котовского из-за отсутствия отопления. Отмечается, что одесситы перекрыли улицу Бочарова, а именно: перекресток с улицей Семена Палия. В перекрытии участвовали жители пяти многоквартирных домов.

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