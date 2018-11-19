Фото: протест на трасі Київ-Чоп (facebook.com/zakpolice)

Наразі рух на дорожній станції Нижні Ворота ускладнено

У Закарпатській області протестувальники перекрили рух по трасі Київ-Чоп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення патрульної поліції Закарпатської області у Facebook.

Як зазначається, рух перекрито на ділянці траси на дорожній станції Нижні Ворота.

"До уваги учасників дорожнього руху! Інформуємо вас про те, що наразі рух на дорожній станції Нижні Ворота ускладнено! Це пов'язано із проведенням акції протесту. Врахуйте вищезазначену інформацію при плануванні власної поїздки. Про відновлення руху повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.

Фото: рух по трасі Київ-Чоп перекрито (facebook.com/zakpolice)

Як повідомляє Mukachevo.net, учасники акції вимагають зустрічі з посадовцями області, аби ті відповіли на їхні питання. Людей турбують питання кримінальної ситуації в області, ремонту доріг та інші.

У нижніх Воротах перекрили автотрасу Опубліковано Rostyslav Behesh Понеділок, 19 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі 18 листопада жителі житлового комплексу "Європейський" блокували рух по трасі Одеса-Южне через відсутність опалення.

Крім того, 13 листопада в Одесі група городян перекривали вулицю в селищі Котовського через відсутність опалення.