В Закарпатской области приостановили пропуск через КПП "Тиса"

В Закарпатской области приостановили пропуск через контрольный пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Сейчас въезд и выезд на пункте пропуска заблокирован водителями.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В ведомстве обвинили "отдельных лиц, следующих на въезд в Украину, которые не прошли положенные виды контроля".

"С утра 31 мая водители транспортных средств делают невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь пытаются оказывать давление на контрольные службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого привлекли дополнительные силы Госпогранслужбы. К тому же, людям советуют учесть сложившуюся ситуацию при и, по возможности, воздержаться от поездки или выбрать другие пункты пропуска.

Фото: ситуация на КПП (dpsu.gov.ua)

Вчера таможенники сообщили, что водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на КПП, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ.

"Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля. Составлено несколько карт отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях", - отметили таможенники.

Напомним, ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, когда откроются пункты пропуска на границе со странами Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что постановление об открытии пунктов пропуска на украинской границе было опубликовано 28 мая.