Шесть пунктов пропуска возобновили работу на границе с Молдовой

Фото: проверка на границе (dpsu.gov.ua)

В целом в Украине сегодня возобновлена работа 66 пунктов пропуска с украинской стороны

Сегодня утром, 29 мая, на границе с Молдовой свою работу возобновили шесть пунктов пропуска. В частности, возобновилась работа четырех автомобильных пунктов пропуска и еще двух железнодорожных.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Таким образом в Черновицкой области возобновили свою работу два железнодорожных пункта пропуска такие как: "Мамалыга-Кривая", который расположенный в Новоселицком районе и "Кельменцы-Ларга" в Кельменецком районе.

Также возобновилась работа четырех автомобильных пунктов пропуска. В частности, двух расположенных в Черновицкой области: "Кельменцы-Ларга" в Кельменецком районе и "Сокиряны-Окница" в Сокирянском районе. Кроме того, два путнкта открылись в Одесской области: "Маяки-Паланка-Удобное" в Белгород-Днестровском районе и "Серпневе - Басарабьяска" в Тарутинском районе.

В Госпогранслужбе отметили, что на сегодня в Украине с 0:00 возобновлена работа 66 пунктов пропуска с украинской стороны на границе с Республикой Молдова и странами ЕС. Однако полноценное восстановление пропуска на этих направлениях будет возможным, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны.

Отметим, для противодействия распространения коронавирусной инфекции государственную границу Украины было закрыто 27 марта. А с 28 марта Украина полностью прекратила пассажирское авиасообщение. Домой с тех пор можно было вернуться через отдельные пункты пропуска на границе пешком, либо на собственном автотранспорте.

Напомним, 28 мая Кабинет министров опубликовал постановление о возобновлении работы 66 пунктов пропуска на границе Украины.

Кроме того, с 1 июня в рамках третьего этапа ослабление карантина в Украине планируется возобновление работы железнодорожного сообщения.

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Автор: Андрей Козловский