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Пункты пропуска на границе с Венгрией откроют в ближайшее время

Новости » Общество     29.05.2020 - 17:34
Пункты пропуска на границе с Венгрией откроют в ближайшее время
Фото: пункт пропуска на украинской границе (dpsu.gov.ua)

Украина сейчас ожидает ответа от соседних стран

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, когда откроются пункты пропуска на границе со странами Евросоюза. В ближайшее время Венгрия откроет границу со своей стороны.

По словам Демченко, сейчас Украина ожидает решения соседних государств об открытии границ. В ближайшее время Венгрия дополнительно откроет несколько пунктов пропуска.

"Нам предварительно известно, что в ближайшее время венгерская сторона сможет открыть несколько пунктов пропуска со своей стороны дополнительно. Ждем окончательного ответа от остальных стран", - заявил он в комментарии РБК-Украина.

Демченко отметил, что украинская сторона проинформировала соседние страны об открытии своих границ, но от большинства из них ответа до сих пор не получила.

"В большинстве стран решение об открытии пунктов пропуска принимает правительство. Поэтому, если правительство тех стран (ЕС - ред.) примет изменения, соответственно пункты пропуска заработают", - добавил он.

Отметим, в ночь на 29 мая Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза. Однако полное возобновления пропуска через украинскую границу будет возможно только после согласия сопредельных стран.

Напомним, постановление об открытии пунктов пропуска на украинской границе было опубликовано 28 мая.

Также РБК-Украина писало, что сегодня утром возобновили работу 6 пунктов пропуска на границе с Молдовой.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины ЕвросоюзГосударственная пограничная службаВенгрияграницапункт пропуска
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