У Закарпатській області призупинено пропуск через КПП "Тиса"

У Держприкордонслужбі звинувачують водіїв, які не пройшли належні види контролю
У Закарпатській області призупинено пропуск через контрольний пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Зараз в'їзд і виїзд на пункті пропуску заблокований водіями.
Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.
У відомстві звинуватили "окремих осіб, які прямують на в'їзд в Україну і які не пройшли належні види контролю".
"Вранці 31 травня водії транспортних засобів роблять неможливим в'їзд і виїзд автомобілів через пункт пропуску. Їхні дії деколи мають провокаційний характер, адже намагаються чинити тиск на контрольні служби", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через це залучили додаткові сили Держприкордонслужби. До того ж, людям радять врахувати ситуацію, що склалася і, по можливості, утриматися від поїздки або вибрати інші пункти пропуску.
Вчора митники повідомили, що водії мікроавтобусів, які зараз знаходяться на КПП, крім особистих речей громадян, переміщують посилки на замовлення.
"Деякі з них відмовляються письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи для митного контролю. Складено кілька карток відмов. Це робить неможливим перетин кордону на законних підставах", - зазначили митники.
Нагадаємо, раніше спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, коли відкриються пункти пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу.
Також РБК-Україна писало, що постанова про відкриття пунктів пропуску на українському кордоні було опубліковано 28 травня.
Автор: Максим Зайченко