У Закарпатській області призупинено пропуск через КПП "Тиса"

У Закарпатській області призупинено пропуск через контрольний пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Зараз в'їзд і виїзд на пункті пропуску заблокований водіями.

Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

У відомстві звинуватили "окремих осіб, які прямують на в'їзд в Україну і які не пройшли належні види контролю".

"Вранці 31 травня водії транспортних засобів роблять неможливим в'їзд і виїзд автомобілів через пункт пропуску. Їхні дії деколи мають провокаційний характер, адже намагаються чинити тиск на контрольні служби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через це залучили додаткові сили Держприкордонслужби. До того ж, людям радять врахувати ситуацію, що склалася і, по можливості, утриматися від поїздки або вибрати інші пункти пропуску.

Фото: ситуація на КПП (dpsu.gov.ua)

Вчора митники повідомили, що водії мікроавтобусів, які зараз знаходяться на КПП, крім особистих речей громадян, переміщують посилки на замовлення.

"Деякі з них відмовляються письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи для митного контролю. Складено кілька карток відмов. Це робить неможливим перетин кордону на законних підставах", - зазначили митники.

Нагадаємо, раніше спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, коли відкриються пункти пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу.

Також РБК-Україна писало, що постанова про відкриття пунктів пропуску на українському кордоні було опубліковано 28 травня.