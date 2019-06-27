В Закарпатской области отсрочили призыв в армию

Призыв в армию в Закарпатской области отсрочат для районов, пострадавших от наводнения в мае. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

Как сообщил замглавы ОГА Ярослав Галас, Минобороны пошло навстречу просьбе администрации и отложило призовную кампанию в ряде районов области.

"Министерством обороны Украины поддерживается вопрос предоставления отсрочек от призыва на срочную службу гражданам, семьи которых пострадали от последствий стихийного бедствия", - указывается в тексте документа.

Ранее военный комиссар Киевского городского военного комиссариата Сергей Клявлин заявил, что в Киеве в течение апреля-июня 2019 года на срочную службу призовут 780 мужчин.

Отмечается, что больше всего призывников будут служить в Вооруженных силах - 423. В Нацгвардии - 190, в Государственной пограничной службе - 147, в Государственной специальной службе транспорта - 20.

Напомним, осенью 2018 года на срочную службу призвали почти 18 тысяч человек, а в рамках весенней кампании число призывников составило более 14 тыс. человек, из них 9000 призывали в ВСУ.

А также, что в течение 2016-2018 годов в Вооруженные силы Украины на службу по контракту пришли более 130 тысяч человек.