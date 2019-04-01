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В Украине стартовал весенний призыв

Новости » Происшествия    01.04.2019 - 07:30
В Украине стартовал весенний призыв
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Призыв продлится с 1 апреля по 30 июня

Весенний призыв на срочную военную службу стартует в понедельник, 1 апреля 2019 года. Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства, сообщает РБК-Украина.

Отметим, согласно документу, с 1 апреля по 30 июня, а также с 1 октября по 31 декабря 2019 года во всех областях Украины будет происходить набор на срочную военную службу.

Так, на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины будут призываться годные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе "для юношей, не имеющих высшего образования, срок службы составляет 18 месяцев, а для тех, кто имеет степень специалиста или магистра - 12 месяцев.

При этом юноши 18-19 лет имеют возможность по желанию пройти службу в армии на контрактной основе.

Как писало РБК-Украина ранее, в весеннюю кампанию резко повысили число призывников. Так, Кабинет министров Украины повысил число призывников на срочную военную службу в рамках весенней кампании на своем заседании 27 марта.

Подчеркнем, в течение весеннего призыва планируют призвать 18 752 человека. Из этого количества 9000 призывников поступят в Вооруженные силы Украины, 600 - в Государственную спецслужбу транспорта 5152 - в Национальную гвардию, 4000 - в Государственную пограничную службу.

Напомним, осенью 2018 года на срочную службу призвали почти 18 тысяч человек, а в рамках весенней кампании число призывников составило более 14 тыс. человек, из них 9000 призывали в ВСУ.

Добавим, в течение 2016-2018 годов в Вооруженные силы Украины на службу по контракту пришли более 130 тысяч человек.

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