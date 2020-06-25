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В Черновцах оценили ущерб от паводка

Новости » Происшествия     25.06.2020 - 15:55
В Черновцах оценили ущерб от паводка
Фото: паводок в Черновцах (molbuk.ua)

Значительные убытки понесла одна из водопроводных насосных станций

На заседании городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций в Черновцах подсчитали уже 8 млн гривен убытков от паводка. В городе затопило рынки, улицы и дома.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

В результате паводка подтоплено Калиновский рынок и некоторые частные рынки. А также дома в районе улиц Измаиловской, Козятинской, Гаевой, Ямпольской, Селезновской и переулке Рокитнянском, размыты участки автомобильных дорог.

Заилены частично реки Кыся, Мольница, Клокучка, Потит, Мошков. В частности, значительные убытки понесла водопроводная насосная станция "Белая" в Кицманском районе.

Из-за этого подачу воды в систему водоснабжения Черновцов из Прутского водозабора приостановлено.

Напомним, вчера уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы перешел критическую отметку.

Кроме того, уровень воды в реке Прут превысил 6 метров, в связи с чем в Черновицкой области уже затопило несколько сел.

Ранее сообщалось, что в западные области отправили Нацгвардию и авиацию МВД.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины паводок
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