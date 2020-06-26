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У Закарпатській області назвали суму збитків від паводків

Новини » Надзвичайні події     26.06.2020 - 18:36
У Закарпатській області назвали суму збитків від паводків
Фото: повінь на заході України (ssu.gov.ua)

Збитки оцінюють у майже 180 млн гривень

У Закарпатській області оцінили збитки від руйнівних паводків, які цього тижня охопили цей регіон. Для відновлення пошкоджених об'єктів в області необхідно 176 млн гривень.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій

За даними рятувальників, найбільше від негоди постраждали Міжгірський, Рахівський, Тячівський та Хустський райони. Підтопено понад 500 домогосподарств, пошкоджено 4 дороги державного та 30 доріг місцевого значення, а також зруйновано 6 мостів.

Крім того, в області зафіксовано зсуви грунту та підтолення на площі 1890 гектарів. У Рахівському районі через загрозу зсуву евакуювали двох мешканців приватного будинку.

"Було прийнято рішення попередньо класифікувати паводок останніх днів як надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, у Чернівцях паводки спричинили збитків на щонайменше 8 млн гривень: затопило ринки, вулиці та приватні будинки.

Крім того, паводки у західних областях України нанесли мільйонні збитки інфраструктурі.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України убыткипаводокЗакарпатська областьповінь
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