ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Закарпатской области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Новости » Общество     06.03.2020 - 16:30
В Закарпатской области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Госпитализированная женщина недавно вернулась из Италии

В Закарпатской области вечером 5 марта в инфекционную больницу госпитализировали женщину с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Закарпатской облгосадминистрации (ОГА) в Facebook.

По данным ОГА, женщину госпитализировали в больницу с высокой температурой. В медучреждении ей провели вирусологические анализы. Гриппа у больного не обнаружили, а чтобы исключить подозрение на коронавирус, анализы направили в Киев.

Отмечается, что 2 марта больная женщина вернулась из Италии, где была в туристическом туре. Лица, контактировавшие с ней, находятся на домашней обсервации под наблюдением врачей.

В настоящее время состояние больной стабильное, повышения температуры тела не фиксируют.

В Закарпатской области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Напомним, ранее сообщалось, что подозрение на заражение коронавирусом в 9 украинцев не подтвердилось. По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрированы новые случаи заболевания COVID-19.

Как писало РБК-Украина, первый случай коронавируса в Украине был обнаружен в Черновцах 3 марта. Вирус COVID-19 был обнаружен у мужчины, который недавно путешествовал по Италии.

Коронавирус подтвердили еще в одной стране ЕС В США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Новости Украины Закарпатская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь