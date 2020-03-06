В Закарпатской области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Госпитализированная женщина недавно вернулась из Италии

В Закарпатской области вечером 5 марта в инфекционную больницу госпитализировали женщину с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Закарпатской облгосадминистрации (ОГА) в Facebook.

По данным ОГА, женщину госпитализировали в больницу с высокой температурой. В медучреждении ей провели вирусологические анализы. Гриппа у больного не обнаружили, а чтобы исключить подозрение на коронавирус, анализы направили в Киев.

Отмечается, что 2 марта больная женщина вернулась из Италии, где была в туристическом туре. Лица, контактировавшие с ней, находятся на домашней обсервации под наблюдением врачей.

В настоящее время состояние больной стабильное, повышения температуры тела не фиксируют.

Напомним, ранее сообщалось, что подозрение на заражение коронавирусом в 9 украинцев не подтвердилось. По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрированы новые случаи заболевания COVID-19.

Как писало РБК-Украина, первый случай коронавируса в Украине был обнаружен в Черновцах 3 марта. Вирус COVID-19 был обнаружен у мужчины, который недавно путешествовал по Италии.