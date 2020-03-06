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У Закарпатській області госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 16:30
У Закарпатській області госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Госпіталізована жінка нещодавно повернулася з Італії

У Закарпатській області ввечері 5 березня до інфекційної лікарні госпіталізували жінку з підозрою на зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Закарпатської облдержадміністрації (ОДА) в Facebook.

За даними ОДА, жінку госпіталізували в лікарню з високою температурою. У медзакладі їй провели вірусологічні аналізи. Грипу у хворої не виявили, а щоб вилучити підозру на коронавірус, аналізи направили в Київ.

Зазначається, що 2 березня хвора жінка повернулася з Італії, де була у туристичному турі. Особи, які контактували з нею, перебувають на домашній обсервації під наглядом лікарів.

Наразі у стан хворої стабільний, підвищення температури тіла не фіксують.

У Закарпатській області госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозра на зараження коронавірусом у 9 українців не підтвердилася. Станом на 6 березня в Україні не зареєстровано нових випадків захворювання COVID-19.

Як писало РБК-Україна, перший випадок коронавірусу в Україні був виявлений у Чернівцях 3 березня. Вірус COVID-19 був виявлений у чоловіка, який нещодавно подорожував Італією.

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