У Закарпатській області в ДТП постраждали троє дітей та шестеро дорослих

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зіткнулись два автомобілі, в результаті чого постраждали троє дітей та шестеро дорослих

На автошляху "Мукачево-Рогатин-Львів" у Закарпатській області зіткнулись два автомобілі, в результаті чого постраждали троє дітей та шестеро дорослих. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Зазначається, що неподалік села Горбок трапилася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з потерпілими. Попередньо встановлено, що 32-річна мешканка міста Чоп на автомобілі "Кіа-Rіо", здійснюючи обгін попутного авто Volvo, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Renault.

В результаті ДТП до Іршавської ЦРЛ доставлено водійку автомобіля "Кіа-Rіо", двох її малолітніх дітей, віком 5 і 9 років та ще одного пасажира авто. Також за меддопомогою звернулися водій автомобіля Renault та четверо його пасажирів, серед яких одна - неповнолітня.

"Попередня правова кваліфікація події - стаття 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула людина та ще четверо постраждали.

Раніше повідомлялося, що у середу вранці, 15 січня, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.