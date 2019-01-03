В Закарпатской бригаде ВСУ подтвердили, что их боец попал в плен боевиков

Фото: Андрей Качинский (скрин видео)

К процессу привлечены международные организации

В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердили, что на опубликованном боевиками видео действительно их боец - пропавший в ночь с 28 на 29 декабря Андрей Качинский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение бригады "Закарпатский легион" в Facebook.

Отмечается, что на видео действительно военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Сухопутных войск ВСУ.

Комментируя слова, сказанные бойцом Качиньским на видео, в бригаде отметили:

"Мы понимаем, что данные объяснения получены под давлением и никоим образом не осуждаем его за это. Более того, подчеркиваем, что он не может нести ответственность за свои слова".

Отмечается, что к процессу привлечены международные организации.

"Близким Андрея оказывается всесторонняя поддержка. Сейчас бригада продолжает выполнение задачи по сдерживанию военной агрессии. Надеемся, что наши собратья и все граждане, которые находятся на временно оккупированной территории будут освобождены от российской оккупантов", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, в ночь с 28 на 29 декабря 2018 года было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. С момента исчезновения были организованы розыскные мероприятия, которые по состоянию на 2 января 2019 года не дали результата.