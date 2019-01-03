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У Закарпатській бригаді ВСУ підтвердили, що їх боєць потрапив у полон бойовиків

Новини » Надзвичайні події    03.01.2019 - 20:29
У Закарпатській бригаді ВСУ підтвердили, що їх боєць потрапив у полон бойовиків
Фото: Андрій Качинський (скрін відео)

До процесу залучені міжнародні організації

В 128-й окремій гірничо-штурмовій Закарпатській бригаді Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) підтвердили, що на опублікованому бойовиками відео дійсно їх боєць - зниклий в ніч з 28 на 29 грудня Андрій Качинський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення бригади "Закарпатський легіон" Facebook.

Наголошується, що на відео дійсно військовослужбовець 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Коментуючи слова, сказані бійцем Качинським на відео, в бригаді зазначили:

"Ми розуміємо, що дані пояснення отримані під тиском і жодним чином не засуджуємо його за це. Більш того, наголошуємо, що він не може нести відповідальність за свої слова".

Наголошується, що до процесу залучені міжнародні організації.

"Близьким Андрія надається всебічна підтримка. Зараз бригада продовжує виконання завдання щодо стримування військової агресії. Сподіваємося, що наші побратими і всі громадяни, які перебувають на тимчасово окупованій території будуть звільнені від російської окупантів", - йдеться в повідомленні.

У Закарпатській бригаді ВСУ підтвердили, що їх боєць потрапив у полон бойовиків

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч з 28 на 29 грудня 2018 року було виявлено відсутність одного з військовослужбовців 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади. З моменту зникнення були організовані пошукові заходи, які станом на 2 січня 2019 року не дали результату.

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