У Закарпатській області зафіксували два землетруси: що відомо

Раніше РБК-Україна розповідало, що землетрус магнітудою 7,7 стався 28 березня поблизу Мандалая у М’янмі. Він спричинив значні руйнування в одній з найбідніших країн світу. Щонайменше 4521 людина отримала поранення. Також було зафіксовано афтершок магнітудою 5,1.

1 квітня стало відомо, що кількість загиблих перевищила 2700 осіб, ще близько 400 вважаються зниклими безвісти.

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