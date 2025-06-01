В Закарпатской области зафиксировали два землетрясения: что известно

Ранее РБК-Украина рассказывало, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта вблизи Мандалая в Мьянме. Оно вызвало значительные разрушения в одной из беднейших стран мира. По меньшей мере 4521 человек получил ранения. Также был зафиксирован афтершок магнитудой 5,1.

1 апреля стало известно, что количество погибших превысило 2700 человек, еще около 400 считаются пропавшими без вести.

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