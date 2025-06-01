В Закарпатской области зафиксировали два землетрясения: что известно

В Закарпатской области зафиксировали два землетрясения. Толчки были неощутимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главный центр специального контроля.

Вчера, 31 мая 2025 года Главный центр специального контроля зафиксировал два землетрясения на территории Закарпатской области. Фото: На Закарпатье зафиксировали два землетрясения (gcsk.gov.ua) Оба толчка произошли на глубине 5 км и имели магнитуду около 2,0 по шкале Рихтера. Источник землетрясения находился в районе села в Богданской сельской общине Раховского района Закарпатской области. По классификации эти землетрясения относятся к неощутимым - их не почувствовали люди, а зафиксировали только сейсмографы. Фото: На Закарпатье зафиксировали два землетрясения (gcsk.gov.ua) Интенсивность колебаний была низкой, чтобы вызвать какие-либо повреждения или беспокойство среди населения.