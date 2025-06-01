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В Закарпатской области зафиксировали два землетрясения: что известно

Воскресенье 01 июня 2025 11:33
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В Закарпатской области зафиксировали два землетрясения: что известно Фото: Землетрясение в Закарпатской области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Закарпатской области зафиксировали два землетрясения. Толчки были неощутимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главный центр специального контроля.

Вчера, 31 мая 2025 года Главный центр специального контроля зафиксировал два землетрясения на территории Закарпатской области.

В Закарпатской области зафиксировали два землетрясения: что известно

Фото: На Закарпатье зафиксировали два землетрясения (gcsk.gov.ua)

Оба толчка произошли на глубине 5 км и имели магнитуду около 2,0 по шкале Рихтера.

Источник землетрясения находился в районе села в Богданской сельской общине Раховского района Закарпатской области.

По классификации эти землетрясения относятся к неощутимым - их не почувствовали люди, а зафиксировали только сейсмографы.

В Закарпатской области зафиксировали два землетрясения: что известно

Фото: На Закарпатье зафиксировали два землетрясения (gcsk.gov.ua)

Интенсивность колебаний была низкой, чтобы вызвать какие-либо повреждения или беспокойство среди населения.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта вблизи Мандалая в Мьянме. Оно вызвало значительные разрушения в одной из беднейших стран мира. По меньшей мере 4521 человек получил ранения. Также был зафиксирован афтершок магнитудой 5,1.

1 апреля стало известно, что количество погибших превысило 2700 человек, еще около 400 считаются пропавшими без вести.

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