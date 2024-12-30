У Закарпатській області перекинувся пасажирський автобус, дев'ятьох людей госпіталізували

Між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району Запорізької області перекинувся пасажирський автобус. Дев'ятьох постраждалих було госпіталізовано.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) надійшло о 07:35.

"За попередніми даними, пасажирський автобус ПАЗ-3205, що прямував за маршрутом "Мукачево - Барбово", з’їхав із дороги в кювет та перекинувся догори колесами", - пише Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Запорізькій області.

Фото: у Закарпатській області перекинувся пасажирський автобус (zk.dsns.gov.ua)

На момент аварії в автобусі перебували 25 пасажирів, з яких 9 осіб були госпіталізовані до Мукачівської центральної районної лікарні імені Святого Мартина.

"Вони (рятувальники, - ред.) оперативно від’єднали клеми акумуляторів, щоб запобігти можливому загорянню транспортного засобу. Наразі всі обставини аварії з’ясовують правоохоронці", - додає Головне управління ДСНС у Запорізькій області.