В Закарпатской области перевернулся пассажирский автобус, девять человек госпитализированы
Между селами Залужье и Макарево Мукачевского района Запорожской области перевернулся пассажирский автобус. Девять пострадавших были госпитализированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Закарпатской области.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) поступило в 07:35.
"По предварительным данным, пассажирский автобус ПАЗ-3205, следовавший по маршруту "Мукачево - Барбово", съехал с дороги в кювет и перевернулся вверх колесами", - пишет Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Запорожской области.
Фото: в Закарпатской области перевернулся пассажирский автобус (zk.dsns.gov.ua)
На момент аварии в автобусе находились 25 пассажиров, из которых 9 человек были госпитализированы в Мукачевскую центральную районную больницу имени Святого Мартина.
"Они (спасатели, - ред.) оперативно отсоединили клеммы аккумуляторов, чтобы предотвратить возможное возгорание транспортного средства. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют правоохранители", - добавляет Главное управление ГСЧС в Запорожской области.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 29 декабря, в Харькове произошла авария с автобусом Suzuki в результате которой пострадали шесть человек. Транспорт на повороте вылетел на встречную полосу.
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