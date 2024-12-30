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В Закарпатской области перевернулся пассажирский автобус, девять человек госпитализированы

Понедельник 30 декабря 2024 14:42
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В Закарпатской области перевернулся пассажирский автобус, девять человек госпитализированы Фото: в Закарпатской области перевернулся пассажирский автобус (zk.dsns.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Между селами Залужье и Макарево Мукачевского района Запорожской области перевернулся пассажирский автобус. Девять пострадавших были госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Закарпатской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) поступило в 07:35.

"По предварительным данным, пассажирский автобус ПАЗ-3205, следовавший по маршруту "Мукачево - Барбово", съехал с дороги в кювет и перевернулся вверх колесами", - пишет Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Запорожской области.

Фото: в Закарпатской области перевернулся пассажирский автобус (zk.dsns.gov.ua)

На момент аварии в автобусе находились 25 пассажиров, из которых 9 человек были госпитализированы в Мукачевскую центральную районную больницу имени Святого Мартина.

"Они (спасатели, - ред.) оперативно отсоединили клеммы аккумуляторов, чтобы предотвратить возможное возгорание транспортного средства. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют правоохранители", - добавляет Главное управление ГСЧС в Запорожской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 29 декабря, в Харькове произошла авария с автобусом Suzuki в результате которой пострадали шесть человек. Транспорт на повороте вылетел на встречную полосу.

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Закарпатская область ГСЧС
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