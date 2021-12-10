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Закарпатская область получила нового руководителя: кто он

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового руководителя Закарпатской области. Им стал действующий сотрудник Службы безопасности Украины Виктор Микита

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно указу Виктор Микита стал новым главой Закарпатской областной государственной администрации.

В то же время Зеленский уволил Петра Добромильского с временного исполнения обязанностей руководителя области.

Что известно о Викторе Миките:

  • во время собеседования новый председатель Закарпатской ОГА заявил, что работает сотрудником СБУ. Перед этим он был юристом в частной компании.
  • согласно данным СМИ, Микита был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области. После этого занял аналогичную должность в центральном аппарате службы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, хто станет главой Закарпатской ОГА.

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Владимир ЗеленскийЗакарпатье