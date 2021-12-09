Действующий сотрудник СБУ. Стало известно, кто возглавит Закарпатскую ОГА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседания правительства.

На собеседовании Микита заявил, что является действующим сотрудником СБУ, до этого работал юристом и был частным предпринимателем.

"Прошу проголосовать перечень кадровых вопросов… Решение принято, перечень утвержден", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль после собеседования.

По данным СМИ, он был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области, после чего перешел на аналогичную должность в Центральный аппарат СБУ. Он родом из Закарпатья, служил в Донецке, на Закарпатье и в Запорожье.

Согласно электронной декларации, Микита за 2020 год заработал 562 000 гривен, а его жена 1,5 млн гривен. Наличными семья хранит 1,5 млн гривен и 30 000 долларов. На банковском счету еще 134 000 гривен. Супруги владеют легковым автомобилем Audi A6 2018 года выпуска и несколькими тягачами.

Микита также владеет домом и земельными участками в селе Бараницы Закарпатской области. А его жена - квартирой в Ужгороде на 58 кв. метров и земельным участком.