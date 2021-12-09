Действующий сотрудник СБУ. Стало известно, кто возглавит Закарпатскую ОГА
Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы Закарпатской областной государственной администрации. Им станет действующий сотрудник Службы безопасности Украины Виктор Микита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседания правительства.
На собеседовании Микита заявил, что является действующим сотрудником СБУ, до этого работал юристом и был частным предпринимателем.
"Прошу проголосовать перечень кадровых вопросов… Решение принято, перечень утвержден", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль после собеседования.
По данным СМИ, он был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области, после чего перешел на аналогичную должность в Центральный аппарат СБУ. Он родом из Закарпатья, служил в Донецке, на Закарпатье и в Запорожье.
Согласно электронной декларации, Микита за 2020 год заработал 562 000 гривен, а его жена 1,5 млн гривен. Наличными семья хранит 1,5 млн гривен и 30 000 долларов. На банковском счету еще 134 000 гривен. Супруги владеют легковым автомобилем Audi A6 2018 года выпуска и несколькими тягачами.
Микита также владеет домом и земельными участками в селе Бараницы Закарпатской области. А его жена - квартирой в Ужгороде на 58 кв. метров и земельным участком.
Напомним, в ноябре Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской областной ОГА Анатолия Полоскова.