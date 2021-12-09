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Действующий сотрудник СБУ. Стало известно, кто возглавит Закарпатскую ОГА

Новина українською →
Киев, Четверг 09 декабря 2021 14:09
Действующий сотрудник СБУ. Стало известно, кто возглавит Закарпатскую ОГА Фото: Закарпатская ОГА получит нового главу (wikimedia.org/Kossstja)
Автор: Александр Мороз

Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы Закарпатской областной государственной администрации. Им станет действующий сотрудник Службы безопасности Украины Виктор Микита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседания правительства.

На собеседовании Микита заявил, что является действующим сотрудником СБУ, до этого работал юристом и был частным предпринимателем.

"Прошу проголосовать перечень кадровых вопросов… Решение принято, перечень утвержден", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль после собеседования.

По данным СМИ, он был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области, после чего перешел на аналогичную должность в Центральный аппарат СБУ. Он родом из Закарпатья, служил в Донецке, на Закарпатье и в Запорожье.

Согласно электронной декларации, Микита за 2020 год заработал 562 000 гривен, а его жена 1,5 млн гривен. Наличными семья хранит 1,5 млн гривен и 30 000 долларов. На банковском счету еще 134 000 гривен. Супруги владеют легковым автомобилем Audi A6 2018 года выпуска и несколькими тягачами.

Микита также владеет домом и земельными участками в селе Бараницы Закарпатской области. А его жена - квартирой в Ужгороде на 58 кв. метров и земельным участком.

Напомним, в ноябре Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской областной ОГА Анатолия Полоскова.

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Кабинет Министров Украины Закарпатская ОГА
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