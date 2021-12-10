Закарпатська область отримала нового керівника: хто він

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового керівника Закарпатської області. Ним став діючий співробітник Служби безпеки України Віктор Микита
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Згідно з указом, Віктор Микита став новим головою Закарпатської обласної державної адміністрації.
Водночас Зеленський увільнив Петра Добромільського від тимчасового виконання обов’язків керівника області.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, хто стане очільником Закарпатської ОДА.