На Закарпатье произошло землетрясение

Главный центр специального контроля зафиксировал в Закарпатской области землетрясение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ГЦСК.

Сообщается, что толчки были зафиксированы 23 января в 23:03 в районе города Виноградов, Закарпатская область, с магнитудой по шкале Рихтера в 3,0 балла. Источник землетрясения находился на глубине в 3 км.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, в начале декабря во Львовской области в селе Станиславчик произошло землетрясение магнитудой 2 балла. Землетрясение было неощутимо и из населенных пунктов информация не поступала. Тогда в результате землетрясения никто не пострадал.

Также сообщалось, что днями вблизи побережья островов Фиджи в юго-западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Землетрясение произошло на глубине 10 км. Толчки ощущались в Ракираки, Тавуа и Ба. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало. Также объявлялось предупреждение об угрозе цунами.

Кроме этого 20 января сильное землетрясение произошло в Индонезии. Землетрясение силой 6,6 балла по шкале Рихтера произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси. Отмечается, что предупреждение о цунами не поступало.